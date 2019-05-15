Mardin'de doktora şiddet protesto edildi

MARDİN (İHA) – Mardin Diş Hekimleri Odası ve Tabipler Odası, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik görevlilerinin diş hekimi Mehmet Ata Bulut'u darp etmesi olayına basın açıklaması ile tepki gösterdi.

İddiaya göre Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Mehmet Ata Bulut, görev yerini terk ettiği gerekçesiyle güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutturdu. Bu durum karşısında arkadaşlarını da toplayan güvenlik görevlisi 13 Mayıs'ta Bulut'u darp etti.

Olayın ardından Mardin Ağız Diş Sağlığı Merkezi önünde toplanan hekimler, doktora şiddet olayına tepki göstererek basına açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Dr. Mustafa Karataş, iki gün önce Mardin'de diş hastanesinde hastane güvenlik personeli ve yakınları tarafından doktorun darp edilmesi olayı ile ilgili toplandıklarını söyledi. Dr. Karataş, “Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkmalıdır. Artan şiddet olayı her geçen gün farklı bir boyut kazanmaktadır. Malatya'da yaşanan kundaklama olayından tutun da pusuda bekleyen arkadaşımızın darp edilmesi. Bu hastanede gerçekleşen şiddet olayları daha kötü bir şey geldiği zaman mı tepki gösterilecektir. Tek sorumluluğu hastanenin güvenliğini sağlamak olan güvenlik görevlilerinin hastanemizde yaşanan şiddet olayına dahil olması olayı daha vahim hale getirmektedir. Hekimleri korunması meçhul bir hal almıştır. Sağlıkta şiddet olaylarını kınıyor sağlıkta şiddet yasası talep ediyoruz" dedi.

Hastane bahçesinde darp edilen Diş hekimi Mehmet Ata Bulut, olayın 5 Mayıs'ta güvenlik görevlisinin görev yerini terk etmesi nedeniyle tutulan tutanak sonrası yaşandığını söyledi. Bulut, “Tutanak tutuldu, kayıt altına alındı. Pazartesi günü nöbet çıkışı başhekim beni aradı kendisinin güvenlik görevlisi ile görüştüğünü acil işi çıkmış olabileceğini söylemesi üzerine tamam dedim işleme almayalım dedim. Olaydan sonra evimin önüne geldi mesaj attı, bir hafta sonra 13 Mayıs'ta güvenlik görevlisi hasta bakarken benle görüşmek istediğini söyledi. Bende tutanağı işleme koymadım diye teşekkür edeceğini düşündüm. İki akrabası ile 3-4 kişi ile sandalyeler ile üzerime saldırdılar. Olay bu şekilde oldu. İl Sağlık Müdürlüğü 3 ay görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti” diye konuştu.