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Mardin'de düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki genç bir düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki genç bir düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.


Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün sonrası düğün konvoyu ilçe merkezine doğru hareket etti. O sırada iki genç hareket halinde olan araçtan sarkarken, iki gençten diğeri ise aracın kapısını açarak araçtan dışarı çıktı. Birkaç kilometre süren tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkarırken, gençlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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