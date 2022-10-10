Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğüne giden aracın başka bir araçla çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan düğün salonuna giden aileyi taşıyan hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri duvara çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımlarına koştuğu kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.