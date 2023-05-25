Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde dün akşam bir düğün salonunda yaşanan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda kız ve erkek tarafı arasında çıktı. İddiaya göre, akraba olan aileler arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeni ile çıkan kavgada önce masa ve sandalyeler havada uçtu, sonra silahlar konuştu. Düğündeki silahlı kavgada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.