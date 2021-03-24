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Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 200 gram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşıt Mahallesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan araç sürücüsünün yapılan sorgulamasında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltında alınan Ş.İ.'nin yapılan üst aramasında 200 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken Ş.İ.'nin 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçlarından jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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