İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 105 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.