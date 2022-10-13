Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ve 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe ilçe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik dedektör köpeği “Hera” ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış halde 17 kilo 570 gram eroin maddesi ve 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.