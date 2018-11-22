Mardin'de e-belediye bilgi sistemi anlatıldı

Mardin, İçişleri bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan e-belediye bilgi sistemi konusunda eğitimlere ev sahipliği yapılıyor. Bu bağlamda bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, 33 il ve ilçenin belediye başkanları ve personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptı. Bakanlığın teknolojik anlamda başarılı çalışmalara imza attığını belirten Yaman, “Bugün ilimizde vatandaşlarımızın ve kurumların hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulamanın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve çağın gerekliliklerini göz önünde tutan çalışmalar yapıyor. Daha önce kurulan ve başarıyla sürdürülen MERNİS bu konuda sadece ülkemizde değil dünyaya örnek teşkil etmiştir. Aynı şekilde e-belediye sistemi de bizlere ve vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlayacaktır” dedi.

"Kolaylık sağlayacak"

Daha sonra konuşan İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ise, “Sistemi kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Daha önce farklı illerde bu konuyla ilgili toplantılarımızı yaptık. Bugün Mardin'de anlatacağımız çalışma belediyecilik hizmetlerini kolaylaştırmakla beraber vatandaşlarımız için de olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.