Mardin'de eğitim toplantısı gerçekleştirildi

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında aylık değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi, LGS başarı durumu ve yerleştirme süreci, YKS sürecinin değerlendirilmesi, bakım onarım iş ve işlemleri, DYK kursları, taşıma ihaleleri, yemek ihaleleri, ortaöğretim yemek işlemleri, okul idarecilerinin sorumlulukları, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretime erişimin sağlanması, sosyal etkinlikler modülü, mesleki tanıtım yönlendirme, pansiyon denetimi ve iş sağlığı güvenliği gibi konular ele alındı.

2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar, okul aile birliği geliştirme programı eğitimi kursu ve okullara tasarım beceri atölyeleri kazandırılması için hayırsever desteği alınması gibi konular da gündeme geldi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının temel politikaları çerçevesinde öne çıkan stratejik karar ve uygulamalar üzerinde durulan toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.