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Mardin'de eğitime destek toplantısı yapıldı

Mardin Eğitime Destek Platformu tarafından istişare toplantısı yapıldı.


Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Eğitime Destek Platformu İl Koordinatörü Necmettin Başboğa, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Eğitime Destek Platformu üye kuruluş temsilcileri, akademisyenler katıldı. Toplantıda, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının yaygınlaştırması, Eğitime Destek Platformu Bünyesin de kurulan 'Değerli Adımlar' komisyonunun pandemi döneminden dolayı gönüllü hocaların katkılarıyla online olarak seminerlere başlanması, din öğretimi genel başlatmış olduğu hafızlık projesinin Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde başlatılması kararları alındı.

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