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Mardin'de ekili tarlada yangın

Mardin’in Midyat ilçesinde, kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ekili arazi kül oldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde, kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ekili arazi kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi Zeytin Dere mevkiinde bir taş işleme atölyesine ait elektrik nakil hattında bulunan sigortalardan çıkan kıvılcımların, yerde bulunan kuru otlara temas etmesi üzerine yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda, çiftçiye ait 9 dönümlük arpa tarlasının 5 dönümü kullanılamaz hale gelirken 4 dönümlük bölüm, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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