İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta yapılan çalışma esnasında 23 yaşındaki Abdullah Babur, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İnşaattaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Babur'un hayatını kaybettiğini belirledi.


Babur'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Otopsi işlemleri sonrasında talihsiz gencin cenazesi, Işıklar köyünde toprağa verildi.


Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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