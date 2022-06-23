Mardin'de elektrik borcunu ödemeyen toprak sahiplerine haciz uyarısı

Dicle Elektrik Mardin'de tarımsal sulama amacıyla kullandığı elektriğin faturasını uzun yıllardır ödemeyen toprak sahiplerine karşı harekete geçti. Diyalog çağrılarına yanıt vermeyen ve borç yapılandırmasına yanaşmayan çiftçilere karşı haciz işlemleri başlatıldı.

Dicle Elektrik, Mardin'de geniş arazilerinde tarımsal sulama amacıyla elektrik kullandığı halde uzun yıllardır elektrik borcunu ödemeyen büyük toprak sahiplerine karşı harekete geçti. Borçlu çiftçilere yapılan diyalog ve borç yapılandırması çağrısı sonuç vermeyince dağıtım şirketi tarafından haciz yoluna gidildi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, Mardin'de çok geniş arazilere sahip olan büyük ailelerin yıllara yayılmış elektrik borçlarının tahsili için yaptıkları görüşmeler sonrasında geri dönüş oranının düşük kaldığını söyledi. Öncelikle diyalog yoluyla borcun yapılandırma dahil farklı çözüm önerileriyle tahsiline çalıştıklarını belirten Homan, “Yaptığımız çağrı ve görüşmelere yanıt verenlerin oranı yüzde 5-10 civarında kaldı. Şirket olarak bir yandan yasal hakkımızı kullanıp borç takibini yaparken, diğer yandan sorunu diyalog yoluyla çözmek için görüşmeleri de yürütüyoruz” dedi.

9 yıldır elektrik faturası ödemeyen aboneye haciz

Homan'ın verdiği bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mayıs 2013'ten bu yana tarımsal sulama abonesi olan F.Y. isimli çiftçi, bu güne kadar tüm uyarılara rağmen 2.4 milyon liraya ulaşan elektrik borcunu ödemeyince haciz işlemi uygulandı. İlçeye bağlı kırsal Elbeyli mahallesinde faaliyette bulunan borçlu çifçi hakkında daha önce icra davası açılmıştı.

Ayrıca söz konusu çiftçiye ait hattın borcundan dolayı birçok kez Dicle Elektrik ekipleri tarafından kesildiği, buna rağmen abonenin hattını yasal olmayan biçimde bağlayarak kaçak elektrik kullandığı saptandı. Hakkında kaçak elektrik kullanmaktan yasal işlem de yapılan abonenin, son dönemde ise borcu nedeniyle enerjisini kesmeye gelen Dicle Elektrik ekiplerini tehdit ederek engellediği belirtildi.

“Borcunu ödemeyenlere karşı yasal haklar kullanılacak”

İl Müdürü Halil Homan söz konusu işlemin İcra İflas Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, kullandığı elektriğin borcunu ödememekte ısrar eden tarımsal sulama aboneleriyle ilgili bundan sonra da haciz yoluna gitmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.