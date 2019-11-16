Mardin'de evde artık sıfır atık etkinliği

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Evde Artık Sıfır Atık Etkinliği' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mezopotamya Parkında "Evde Artık Sıfır Atık” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, kadınlar ve çocuklar katıldı. Yaman ve eşi Gülseren Yaman, çocuk ve kadınlarla birlikte, atıl durumda olan bir sandalyeyi boyadı. Vali Mustafa Yaman, atık malzemelerle yapılan eşya stantlarını gezerek, kadın ve çocuklardan yapılan eşyalar hakkında bilgi aldı. Geri Dönüşüm Defilesine katılan Yaman, atıklardan yapılan giysileri giyen çocukların geçişlerini izleyerek, başarılarından dolayı çocukları ve annelerini tebrik etti. Etkinliğe katılan aileler, mini konser eşliğinde eğlendi.

Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, sıfır atığın israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi olarak adlandırıldığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında Emine Erdoğan himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” ile çok önemli kazanımların elde edildiğine dikkat çeken Yaman, “Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak sıfır atık projesi kapsamında “Evde Artık Sıfır Atık” diyerek evde tek kullanımlık malzemeleri değerlendirip dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmamızda dönüştürme atölyelerinden çıkan ürünler ile örnek oluşturulacak çalışmalar sergilendi. Tekstil atölyesinden çıkan atıklardan oluşturulan kalemlik, süs eşyaları, eşyalara dönüştürülmesi, plastik atıklardan oluşturulan saksı, kuş yuvası, mumluk, bayat ekmekten kek, kanepeler, yumurtalı ekmek yiyeceğe dönüştürülmesi, çocuk oyun odasında farkındalık çalışması ile çocukların atıklardan sergileyeceği plastik kaşık, poşet ve pipetlerden elbiseler ile oluşan bir defile yapıldı" dedi.