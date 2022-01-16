Mardin'de evin damına yıldırım düşmesi sonucu birçok ev eşyası yandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde köye yıldırımlar düşmesi nedeniyle köylüler korku dolu anlar yaşadı. Köyde bir evin damına iki kez düşen yıldırım, evde birçok elektronik eşyanın yanmasına neden oldu.

Olay, Nusaybin ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy üzerinde yoğun şimşeklerin çakması nedeniyle birçok bölgeye yıldırım düştüğü ve köyde hasara neden olduğu belirtildi.

Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köyün birçok bölgesine yıldırım düştüğünü söyledi. Annesinin evde olmadığını, sırada yıldırımın düştüğünü ve yangın çıktığını ifade eden Adıgüzel, “Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı, yıldırımın şiddetinden damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıkların tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırımın düşme şiddetiyle, yıldırımın ürettiği yüksek enerji nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. DEDAŞ'a aynı gün bildirdik gelip köyün elektrik trafosunu onardılar, köye enerji verildi" diye konuştu.