Mardin'de evin önündeki traktörü çaldılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktör bir evin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çiçek'in traktörü evinin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Traktörünü evinin önünde bulamayan Süleyman Çiçek, traktörünün çalındığını fark etti. Çiçek, traktörlerinin en son cezaevi yakınlarında kameralara yakalandığını ifade etti. Çiçek emniyete de bilgi verdiklerini ve traktörlerinin bulunması için kendilerinin de çaba sarf ettiğini söyledi. Polis ekiplerinin hırsızlık olayı ile ilgili çalışması sürüyor.