İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Kızıltepe karayolunda Aşağıhatunlu mevkiinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Emrullah Gülistan'ın kullandığı 31 HN 019 plakalı otomobil ile Ali C. idaresindeki 06 BL 6903 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 HN 019 araçta bulunan uzman çavuşun 3 yaşındaki kızı Bahar Gülistan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş ile eşi Merve Gülistan ve araçta bulunan Sümeyye Karaoğlu ise hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bahar Gülistan'ın cenazesi ise Mardin Devlet Hastanesi morguna alındı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.