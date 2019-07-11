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Mardin'de feci kaza: 1 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde freni boşalan beton mikseri 5 çocuklu kadını ezdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde freni boşalan beton mikseri 5 çocuklu kadını ezdi.



Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.S. idaresindeki 47 KB 435 plakalı beton mikseri freninin boşalması sonucu çocuk parkının yanında bulunan Amine Göktürk'e çarptı. Kazada 5 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı haberi alan Göktürk'ün akrabalarının feryadı mahalleyi inletti. Olay yerine gelen onlarca vatandaş beton mikseri sürücüsüne İ.S.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Amine Göktürk otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş soruşturma sürüyor.

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