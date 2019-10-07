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Mardin'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Akbağ yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir eden Adil Şengül yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Zeynep Kahraman, Civanmert Kahraman ve Rahime Kahraman hayatını kaybederken, Eyüp Kahraman, Leyla Akbaş ve Safiye Akbaş ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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