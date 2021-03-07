Mardin'de fedakar sağlık çalışanları köy okullarını unutmadı

Mardin'de görev yapan sağlık çalışanları, 'Bir el de sen uzat' projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenen köy okullarına ziyaret gerçekleştirildi. Köy okulları ziyaretine İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Alpay Tuncer ve sağlık çalışanları katıldı.

Köy okulları ziyaretlerinde salgın ile mücadelenin sadece sağlık alanında değil eğitim alanında da önemli olduğuna işaret eden İl Sağlık Müdürü Yavuz, sağlık çalışanlarının “Bir el de sen uzat” projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttığını söyledi.