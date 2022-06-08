Mardin'de fidanlar toprakla buluştu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda ‘Türkiye Çevre Haftası' çerçevesinde fidan dikim faaliyeti düzenlendi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ‘Türkiye Çevre Haftası' dahilinde öğrencilere ağaçların çevre ve doğa için önemi ile çevrenin kirletilmesi, doğanın zarar görmesi ve ormanların tahrip edilmesini engellemek için HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.