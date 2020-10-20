Mardin'de fıstık üretimine rağbet artıyor

Mardin'de girdi maliyetinin düşük getirisinin yüksek olması nedeni ile çiftçiler son dönemlerde fıstık üretimine yöneldi. Çiftçiler,

birkaç yıl içerisinde Mardin'in tıpkı Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt gibi fıstıkla anılacağını belirtti.

Mardin'de çiftçiler az maliyet ve yüksek getirisi nedeni ile fıstık üretimine yönelmeye başladı. Birkaç yıl içerisinde Mardin'in tıpkı Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt gibi fıstıkla anılacağını düşünen çiftçiler, verilecek teşviklerle üretimin çok daha fazla olabileceğini düşünüyor.

Mardin Fıstık Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Kahraman, 2-3 yıl içerisinde fıstık açısından Mardin'in Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt gibi geniş alana yayılmayı hedeflediklerini ifade etti. Kahraman, "Mardin'de resmi kayıtlarda 15 bin dönüme yakın fıstık ağaç bulunmaktadır. Bu 450 bin ağaca tekabül etmekte. Yıllık 2 bin 500 ton ürün alınmakta. Bölgemizin arazileri çok verimlidir. Bu sene çok verimli geçti ve ürünlerimiz kaliteliydi. Antep, Siirt ve Urfa gibi Mardin'imizde de bereketli geçti. Biz Mardin olarak fıstık yetiştiriciliğinde geç kaldığımızı düşünüyoruz. 5-6 yıl önce başlasaydık bugün daha farklı olurdu. 2-3 yıl içerisinde bizde fıstık üretimi olarak, Antep, Urfa ve Siirt gibi fıstık açısından geniş alana yayılmayı planlıyoruz" dedi.

"Fıstık üretimi Mardin'de teşvik edilmeli"

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, son yıllarda Mardin'de fıstık ekiminin yaygınlaştığını söyledi. Fıstıkta girdi maliyetinin düşük, getirisinin ise yüksek olduğunu aktaran Erbeyi, "Bölgede yeni yaygınlaştı ve teşvik edilmesi gereken bir durum olduğu gibi tarım müdürlükleri, ziraat mühendisleri ve devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz. Bölgedeki çiftçilerimizin girdi maliyeti yüksek olan mısır, pamuk ve buğdaya kısıtlı bir şekilde değil, zengin ürünlere önem vermelerini istiyoruz. Son yıllarda fıstık ekilmeye başladı ve yaygınlaşıyor. Biz de çiftçimize durumu anlatıyoruz, gerek fiyatından gerekse veriminden mısır ve pamuğa göre girdi maliyeti daha az hem de kazancı daha yüksek. Mardin Ovası yılda 2 ürün veren zengin bir araziye sahip. Can damarı olan GAP'ın bir an önce gelmesi bizim ilk isteğimizdir. Bölgede en başta fıstığın ekilmesinden yanayız. Fıstık yetiştirmek meşakkatlidir ve beklemek gerektirir. Büyük arazi sahiplerinin fıstığa yönelmesi gerekiyor. Ürün alabilmek için 5 yıl beklemek gerekiyor. Çiftçiye de ek olarak iyi bir gelir sağlar" diye konuştu.