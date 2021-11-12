Mardin'de geleceğin teminatı öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımlarıyla öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, geleceğin fidanları olan çocuklara fidan dikmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ancak pandemi tedbirleri kapsamında ara verilen Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımlarıyla yeniden başlatıldı.

Proje kapsamında, Yeşilli Alıçlı İlkokulu öğrencilerine yönelik fidan dikmenin öneminin anlatıldığı bir seminer düzenlendi. Daha sonra Beyhan Demirtaş, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in eşi Hülya Demir, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, ilçe milli eğitim müdürlüğü personelleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla, okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştiren Beyhan Demirtaş, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Dikilen fidanlarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program son buldu.