Mardin'de Gençlik Merkezi, öğrencileri TYT-AYT sınavlarına hazırlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, YKS kapsamında 8 ayrı branşta, Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kurslar vermekte. Eğitimler, TYT ve AYT sınavlarına uygun şekilde hazırlanarak öğrencilere dersler veriliyor. Gençlik Merkezi tarafından 12 Ekimde başlatılan kurslar, 26 Haziran 2021'de son bulacak. Derslere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 10 öğrenci alınıyor. Her ay görülen dersler üzerinden 2 defa deneme sınavı yapılırken gençlere, sınava gireceği alan ile alakalı ücretsiz konu anlatım ile soru bankası kitapları da veriliyor.

Gençlik Merkezindeki eğitimler, 5 farklı derslikte verilirken haftanın 2 günü ise soru çözümü olarak belirlendi. Yeni tip korona virüs nedeniyle olası bir yüz yüze eğitim kısıtlamasında ise dersler, Paniktv youtube hesabından canlı olarak verilecek.

Gençlik Merkezinde eğitim veren branş öğretmenleri aynı zamanda öğrencilere rehberlik danışmanlık hizmeti de vererek gençlerin kişisel sorunlarıyla da birebir ilgileniyor.