İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi

Mardin’de Yalım İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından konferans verildi.

Mardin'de Yalım İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından konferans verildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Yalım İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan yaklaşık 150 öğrenciye Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında konferans verildi. Konferansta öğrencilere doğru arkadaş seçimi, bilgilerin doğruluk payının araştırılması, etnik köken ayrımcılığı ile kandırılmak istenen gençliğin etnik kökenlerinin değil iyi ve kötü insan ayrımı yapmaları konusunda ayrıntılı bilgiler verildi. Konferansta öğrencilere Mardin'in Sivrice köyünden robot tasarımı yaparak derece alan öğrencilerin örnekleri de sinevizyon gösterimi ile izletildi. Öğrenciler doğru arkadaş seçimi ve doğru bilgi edinilmesi konusunda uyarılırken konferans sonunda motosikletli yunus timleri ile okul bahçesinde bir araya geldi. Polislik mesleği ile ilgili bilgi alan öğrencilere polislere teşekkür etti.


Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bu yıl 3 bin öğrenci faydalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.