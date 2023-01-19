Mardin'de gerçekleşen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi, yaralı bir kişinin tedavisi devam ederken ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Artuklu - Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Chiman Shaheen Khalid (74) isimli şahsın sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa (68) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.