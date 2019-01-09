Mardin'de gizli buzlanma 4 ayrı kazaya neden oldu

Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde meydana gelen gizli buzlanmanın neden olduğu 4 ayrı trafik kazası yaşandı. 23 aracın karıştığı kazada buzlanmadan dolayı bir yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazalarda toplam 9 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Gün boyu süren kar yağışı ve tipi akşam saatlerinde yerini don ve gizli buzlanmaya bıraktı. Akşam saat 17.30'da başlayan gizli buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Mardin Midyat karayolunda 13 araç yolda oluşan gizli buzlanma dolayısıyla kaza yaparken, bir yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Aynı saatlerde buzlanma dolayısıyla Kabala Mahallesi yolunda, Mardin-Diyarbakır karayolunda ve yukarı Mardin'de buzlanma nedeniyle 3 ayrı kaza daha yaşandı. 23 aracın karıştığı toplam 4 kazada 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri ile sürücüler zor anlar yaşadı

Kazaların yaşandığı bölgede sürücüler ile olay yerine giden trafik ekipleri gizli buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile sürücüler yürümek için birbirlerini tutarak ilerledi. Kaza yapan araç sürücüleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bölgeye gelen trafik ekipleri sürücüleri sakinleştirdi. Kazaların olduğu bölgeye giden trafik ekipleri Mardin Büyükşehir Belediyesi tuzlama ekipleri gelene kadar yolları trafiğe kapattı. Ekiplerin tuzlama çalışmalarının ardından kazaların yaşandığı yollar yeniden trafiğe açıldı.