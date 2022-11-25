Mardin'de göle dönen caddede dükkanları su bastı, esnaf caddeye olta attı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, dükkanları su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Bir esnaf ise göle dönen caddeye olta attı.

Kızıltepe'de dünden beri devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı. Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda dükkanları su basan esnaf kendi imkanlarıyla tahliye işlemini gerçekleştirdi. Alt yapı yetersizliğinden şikayetçi olan esnaf göle dönen caddeye olta attı.

Kızıltepe'ye deniz geldi diyerek oltasını sallayan Menduh Ugar, "Balık tutuyorum. Balık tutuyorum burada, bak deniz var Kızıltepe'de" şeklinde konuştu.

Yağmur nedeniyle kepenk indirdiklerini belirten esnaf Özgür Altuğ ise "Dükkanlarımız içinde kaldı, makinemiz içinde kaldı. Gördüğünüz gibi iki dakikalık bir yağmur ile kepenkleri indiriyoruz. Yani mağduruz. Esnaf ve aile olarak elektriğimizi kestik" dedi.

Yazın yeni yapılan caddede alt yapının yetersiz olduğunu söyleyen bir başka esnaf da gün içerisinde ikinci defa su baskını yaşadıklarını vurguladı.