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Mardin'de günübirlik araç ve ev kiralayanlara sıkı denetim

Mardin’de günübirlik kiralanan ev, kiralık araç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi.

Mardin'de günübirlik kiralanan ev, kiralık araç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 27 Temmuz günü saat 08.00-24.00 saatleri arasında 87 ekip ve 250 personel ile günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ve göçmen kaçakçılığı uygulaması kapsamında denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Mardin il merkezi ve ilçelerinde yapılan denetimlerde 44 günübirlik ev ve 76 kiralık araç firmasının denetlendiği belirtilen açıklamada, bin 329 şahıs ve 208 araç sürücüsünün sorgulandığı, arandığı tespit edilen 3 şahsın yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldığı ve 1 araca 235 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.


Denetimlerde günübirlik ev sahibine, konaklayan şahıs bilgilerini sistem üzerinden bildirmemekten toplamda 7 bin 352 lira, 8 kiralık araç firma sahibine araç ve kiralayan şahıs bilgilerini sistem üzerinden bildirmemekten toplamda 62 bin 96 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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