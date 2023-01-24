Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.