Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Page yönetimindeki 73 PG 337 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.