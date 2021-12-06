Mardin'de Halk Eğitim Merkezi 90 köyde meslek edindirme kursu açtı

Mardin'de Halk Eğitim Merkezi, il merkezindeki kurslara katılım sağlayamayan kadınlar için 90 köyde meslek edindirme kursu açtı.

Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' projeleri kapsamında kadınların istihdamı için 90 köyde meslek edindirme kursu açtı. Merkeze gidemeyen kadınların ayağına meslek edindirme kurslarının gitmesiyle bin 230 kursiyere ulaşıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, açtıkları kurslarla Mardin'de açılan tekstil fabrikalarına da çalışan yetiştirdiklerini ifade etti.

“780 saati tamamlanan öğrenci usta öğretici belgesine sahip oluyor”

Köyde yaklaşık 10 yıldır kurs açılmadığını belirten Çete, bu sene talep gelmesi üzerine açtıklarını söyledi. Çete, "Şu an kurslarımızla köylerdeyiz ve 'Hayat Boyu Öğrenen' mahalle projeleri kapsamında 90 tane mahalle arasında ve köyde kurs açtık. Bu kurslarla bin 230 tane kursiyere ulaştık. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz eğitimlerini 780 saate tamamladıktan sonra ustalık belgesini alıp bu alanda çalışabiliyorlar. Bu bölgede tekstil firmalarının ihtiyacını bu şekilde karşılamış oluyoruz. Ustalık belgesi alıp halk eğitim merkezlerinde ya da olgunlaşma enstitülerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar” dedi.

Kursun 2 buçuk haftadır başladığını kaydeden Çete, “Şu an çok profesyonel düzeyde çalışmalar üretemiyorlar. Ama kursun sonuna doğru kendilerini geliştirebiliyorlar. Yaptıkları ürünleri sosyal medyadan hem de bizden talepte bulunan insanlarla onları buluşturup satışlarını gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde köylerimizde merkeze ulaşım imkanı olmayan kadınlarımızı, ablalarımızı, annelerimizi köyde kurs vererek meslek sahibi yapıp İleriye yönelik bir istihdam olanağı sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

Halk Eğitim'de aldığı eğitimle usta öğretici olduğunu aktaran Makbule Abeş, “Eğitimlerden sonra dara da kurs açtım. Orada 3 sene çalıştım. Son 2 senedir de buradayım. Memnunum, kızlarla birlikte güzel geçiyor. Benim dalım giyim ama kim ne istiyorsa onu gösteriyorum. Hepimiz birlikte mutluyuz” şeklinde konuştu.