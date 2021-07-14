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Mardin'de hareket halindeki otomobil alev aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde 33 EL 123 plakalı otomobil hareket halindeyken alev aldı. Olayı gören çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Otomobilde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınırken otomobilde maddi hasar oluştu.

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