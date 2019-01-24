Mardin'de hastaneler yenileniyor

Mardin'de yıkımı yapılan eski kadın doğun hastanesi diş hastanesi olarak vatandaşın hizmetine kazandırılacak.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz yıkımı yapılan eski kadın doğum hastanesinin yerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Yavuz, uzun süre Mardin halkına hizmet veren Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yerine 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapılmasının planlandığını dile getirdi. Uzm. Dr. Yavuz, "Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yatırım programına alınarak yerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak. Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yıkım işlemi tamamlandı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ihaleyle 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak inşa edilmeye başlanacak. Ayrıca daha önce birkaç ambulans ile vatandaşlarımıza hizmet verilirken şu anda tam donanımlı 41 ambulans ve 26 istasyon ile en iyi sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Mardin Devlet Hastanesinde birçok alanda yan dal uzmanlarımız mevcuttur. Özellikle çocuk gastro, çocuk kardiyolojiye çevre illerden yoğun talep oluyor. Doktorlarımız şevkle özenle ve büyük bir meslek aşkıyla çalışmaktadırlar. Ayrıca en kısa zamanda bypass ameliyatlarımızı Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde yapmayı planlıyoruz. Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde Palyatif Bakım Merkezimiz de kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. İlimizin en uzak noktalarına bile sağlık hizmetini sunmak için ben ve mesai arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışmaktayız. Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz kesintisiz bir şekilde çalışmakta olup hastaneye gidemeyen veya yatalak hastalarımızı sağlıklı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına nakledilmektedirler. Dört büyük ilçemizde en kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için birçok alanda uzmanlarımız mevcuttur. Savur´da eskiden bir aile hekimi çalışırken şu an orada 8 doktor bulunmakta ve en iyi hizmeti sunabilmek için üstün gayret ve emekle çalışmaktadırlar. Ayrıca küçük ilçelerimizde birçok branşta uzmanlarımız ve pratisyen hekimlerimiz hizmet vermektedirler" dedi.