Mardin'de hastanelerde randevu zorunluluğu

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, artan vaka sayısı ile birlikte hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarında kapasitelerin zorlanmakta olduğuna dikkat çekildi. 16 Ağustostan itibaren acil durumlar haricinde hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacağı vurgulanan açıklamada, ''Sağlık hizmetine bizden çok daha fazla ihtiyacı olan ağır, zor durumdaki hastalarımıza yer açabilmek, daha iyi hizmet sunabilmek için hem de hastane ortamlarını son günlerde artan vaka sayılarının akabinde yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüştürmemek için mümkün mertebe hastanelerimize randevu alarak başvurulmasını talep ediyoruz. Bu sebeple 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alınmak suretiyle muayene olunabilecektir. Bunların yanı sıra oluşabilecek her türlü acil durumlarda sunulan hizmette herhangi bir kesinti söz konusu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda hastanelerimizin bütün imkanlarıyla 24 saat esaslı vatandaşımızın hizmetine açık olduğu bilinmelidir'' denildi.