Mardin'de Hattat Hamid Aytaç sempozyumu tamamlandı

Mardin'de Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları Hattat Hamid Aytaç sempozyumu tamamlandı.

ardin Artuklu Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Mardin Kadim Akademi Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları Hattat Hamid Aytaç sempozyumu yapıldı. Online olarak düzenlenen ve iki gün boyunca hat sanatı düşkünlerinin merakla takip ettiği sempozyumda başta celi sülüs olmak üzere sülüs, nesih celi, talik ve diğer yazı çeşitlerinde, hatta Latin yazılarında hemen hemen aynı kudrette kalem kullanan bir sanatkar şahsiyetiyle kendisini sanat çevrelerine kabul ettiren Hattat Hamid Aytaç'ın eserleri ve yöntemleri üzerine ayrıntılı araştırmalar paylaşıldı.

Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak maksadı ile yapılan ve geleneksel hale getirilen İslam sanatları sempozyum çalışmalarını son derece önemli bulduklarını aktaran Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Anadolu'nun İslamiyet'i kabul ettiği ilk yıllarından itibaren ve özellikle Osmanlı zamanında mimari, sanat ve ilim alanında başkent muamelesi gören Diyarbakır ve çevre şehirlerinde yetiştirilen alim şahsiyetlerin sayısında önemli bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle hat sanatının başta Diyarbakır ve Mardin olmak üzere birçok tarihi cami ve medreselerinde işlenmiş olduğunu görüyoruz. Hat sanatı ile yazılmış bin 40 nadide el yazması eserin Moğol istilasından önce Diyarbakır ve Mardin'de bulunan medreselerde muhafaza edildiğini biliyoruz. Bu güzide sanatın ustalarını akademik düzeyde ele alarak eserlerindeki inceliklerden yeni neslin haberdar edilmesini sağlayan bu tür sempozyumları önemsiyor, bu tür çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Rektör Özcoşar, Hamid Aytaç'ın Kur'an cüzü, En'am-ı şerif, Yasin-i şerif, dua ve evrad mecmuası, elifba türünde yayınlanmış eserlerinin yanında, Türk ve dünya koleksiyonlarına girmiş hilye, kıta, murakka gibi levha boyutlarında sayısız eserlerinin varlığına değinerek, Aytaç'ın hat sanatına önemli bir değer sözlerine ekledi.

Hat sanatına gönül veren ve bu sanatın geliştirilmesine katkı sunan önemli isimlerin zikredildiği sempozyumda Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenleri sunumlar paylaştı.