Mardin'de havadan ve karadan hız denetimi

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehir içinde sürücülerin hız yaparak kazalara sebep olmaması için hem havadan hem de karadan denetim yaptı. Denetimde hız sınırını aştığı için cezai işlem uygulanan sürücü, sürücüleri kurallara uyması için uyardı.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde sürücülerin hız limitlerine uyması için denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde kazaların önlenmesi için artan tedbirler kapsamında sürücüler hem havadan hem de karadan hız denetimine tabi tutuluyor.

Bu kapsamda Mardin-Midyat karayolunda radar uygulamalarını sürdüren trafik polisleri, hız limitini aşan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerde 827 araca toplam 250 bin 956 lira ceza kesildi.

Radar uygulamasında 70 olan hız limitini 90'la geçtiğine inanmayan bir sürücü polis telsizinden cezasını dinledi. 488 lira cezai işlem uygulanan sürücü, araç şoförlerine kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ocak ayı içerisinde ise 3 bin 445 araca toplamda 799 bin 531 lira para cezası kesildiği öğrenildi.