Mardin'de havalimanı ve uçaklar dezenfekte edildi

Korona virüs nedeniyle İran'dan Türkiye'ye dönüş yaparak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdunda karantinada kalacak 39 vatandaşı taşıyan yolcu uçağı ve Mardin Havalimanı dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehir genelinde dezenfekte, denetleme ve sokak hayvanlarına mama dağıtımına devam ediyor. Korona virüs nedeniyle İran'dan Türkiye'ye dönüş yaparak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdunda karantinada kalacak 39 vatandaşı taşıyan yolcu uçağı ve Mardin Havaliman dezenfekte edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tedbirleri en üst seviyede uygulayarak bu süreci daha kolay atlatacaklarını söyledi. Kurallara uyulması halinde bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde atlatılacağını kaydeden Vali Yaman, "Hiçbir virüs hemşehrilerimizin alacağı tedbirlerden daha güçlü değildir. Korona virüs nedeniyle İran'dan Türkiye'ye dönüş yaparak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen 39 vatandaşımızı taşıyan uçak ve Mardin Havalimanı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Yolcularımızı belli bir süre öğrenci yurdunda misafir edeceğiz. Deznefekte ve denetimlerimiz tüm şehirde devam etmektedir. Vatandaşlarımız, mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Zorunluluktan dolayı dışarı çıkanlarda sosyal mesafe kuralına göre hareket etsin. Hayatı eve sığdırarak bu süreci daha kolay geçirebiliriz, her şey elimizde" dedi.