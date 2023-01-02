Mardin'de hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları arasında defnedilmeye başlandı

Mardin'de meydana gelen tarik kazasında hayatını kaybeden 6 kamu personelinden ikisi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, sabah 07.40 sularında Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Alıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Midyat istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan, içerisinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu 47 AT 479 plakalı Ford marka aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu; Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam hayatını kaybederken, 5 personel ise yaralandı.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Biri TKDK, ikisi göç idaresi, ikisi üniversite ve biri de farklı birimde olmak üzere hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonran cenazeler Midyat ilçesinde ve köylerinde defnedilmeye başlandı.

Cenaze törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, kurum müdürleri, amirleri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.