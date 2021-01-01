Mardin'de 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotu çekildi

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi ve 'Hayat tamircisi' lakabıyla tanınan Hasan Kızıl'ın işbirliğinde ısınmak için arabaların motoruna giren kedilerin ölmemesi için 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotu çekildi.

25 yıllık ömrüne 600'den fazla engelli hayvanın yürümesi için çalışma sığdıran Hasan Kızıl, kediler için kamu spotu hazırladı. Kedilerin soğuk havalarda araba kaputuna girdiğini, aracın çalışmasının ardından hayatlarını kaybettiğini gören Kızıl, bu konuda bir kamu spotu çekti. Derik Belediyesi ile ortaklaşa hazırladığı 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotunu hazırlayan Kızıl, bu proje ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Reklam filminde Guınness Rekorlar Kitabı'nda yer alan dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'in de bulunduğunu belirten Kızıl, "Her sene yüzlerce sevimli dostlumuz araçların motorlarına sıkışıp hayatlarını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerek. Unutmayın kaputa vurmanız demek bir canın hayatını kurtarmak demektir. Bu kış aylarında kapınızın önünde ayakkabı kutularından kediler için evler yapabilirsiniz ve biraz mama ile su bırakabilirsiniz" dedi.