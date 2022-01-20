Mardin'de hayranlık uyandıran görüntüler

Mardin'de, iki gündür devam eden kar yağışı eşsiz kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mardin'de Salı gününden etkisini gösteren kar yağışı bugün itibariyle etkisini yavaş yavaş yitirirken şehir genelinde etkili olan karın temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yer yer karın kalığını yarım metreyi aştığı Mardin'de beyaza bürünen tarihi yapılar, Mezopotamya ovası ve şehirde merkezi kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı sonrası bu görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf sanatçıları tarihi mekanlara akın etti.

Tarihi mekanlarda fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, kar yağışının etkisini düşürmesinin ardından soluğu tarihi mekanlarda aldığını söyledi.