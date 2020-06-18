Mardin'de HDP'den AK Parti'ye katılım

Mardin'in Midyat ilçesinde HDP'li Belediye Meclis Üyeleri Havva Balcı Akgül, Bediğ Alğaç ve Adnan Ağırman AK Parti'ye katıldı.

Yerel seçimlerde HDP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Havva Balcı Akgül, Bediğ Alğaç ve Adnan Ağırman, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Midyat Halk Eğitim Merkezi salonunda sosyal mesafeye dikkat edilerek katılım töreni düzenlendi. Toplantıda, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, Bağımsız Belediye Meclis Üyeleri AK Parti'ye geçen üyelere rozet taktı. Belediye Başkanı Veysi Şahin, meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak kendileriyle aynı haklara sahip olacaklarını söyledi. Başkan Şahin, "Bugün burada bağımsız üç belediye meclis üyesinin katılım töreni nedeni ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Şu andan itibaren, sizlerde en az Veysi Şahin'in hakkı neyse bu partide, Atilla Yarış'ın neyse bu partide sizlerde aynı haklara sahip olacaksınız bundan emin olabilirsiniz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, tevazu, samimiyet ve gayret sloganıyla belediyecilikte yeni bir anlayış ve nitelik kazandıran AK Parti'nin her vatandaşa eşit hizmet odaklı çalıştığını söyledi. AK Parti'ye katılım sağlayan Belediye Meclis Üyeleri adına konuşan Havva Balcı Akgül de "Midyat için bugüne kadar çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. 9 ay bağımsız kaldığım süre içerisinde Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in çok insancıl bir siyaset yaptığını ve Midyat'ın tüm kesimine hitap ettiğini ayırım yapmadan hizmet ettiğini gördüm. Midyat halkına hizmet için Veysi Şahin ile birlikte bu yolda yürümeye karar verdik" diye konuştu.

Meclis üyelerine takılan parti rozetlerinin ardından tören sona erdi.