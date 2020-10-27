İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde meydana gelen iki hırsızlık olayının şüphelileri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde meydana gelen iki hırsızlık olayının şüphelileri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunun jeneratörü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olay yerine gelen JASAT ekiplerinin çevrede bulunan kameralarda yapmış olduğu incelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucu eşkal ve kimlik tespiti yapılan şüpheliler, çaldıkları jeneratör ile Yeşilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Bir diğer hırsızlık olayının şüphelisi de Kızıltepe ilçesinde jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı. Büyükboğazı İlkokulunun bakır paratoner kablosunu keserek çalan hırsız, jandarmanın takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.


Jeneratör hırsızlığı şüphelileri C.S ve C.İ. ile bakır paratoner kablo hırsızlığı şüphelisi L.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.