Mardin'de hırsızlık olayına karışan 3 kişi tutuklandı

Mardin'de bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayında gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte meydana mala karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile 27 Haziran 2019 günü bir apartmanda meydana gelen ikametten hırsızlık suçuyla ilgi şüpheli 3 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 1 adet sarsılmaz marka tabanca 17 adet çeyrek altın 3 adet yüzük, 2 adet küpe, 2 adet kolye ,1 adet zincir, 1 adet tespih, 1 adet gözlük, 1 adet bıçak ve 218 TL para yine şahıslara ait araç içerisinde yapılan kontrolde ise 1 adet zincir, 3 adet tornavida, Hırsızlıkta kullanılan malzemeler, 4 adet saat, 2 adet cep telefonu ve 25 lira para ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada gözaltına alınan şüphelilerin kentte gerçekleşen 4 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.