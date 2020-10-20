Mardin'de hırsızlık zanlıları 450 saatlik kamera incelenmesi ile yakalandı

Mardin'de cep telefonu çalan hırsızlar, 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmenin önlenmesi suça karışan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde 8 Ekimde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma gerçekleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik kamera kaydını inceledi. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların A.A. ve Y.D. olduğu belirlendi. Zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılara darbe

Öte yandan, 17 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 197 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirilirken, suç unsuru elde edilen şahıslar hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.