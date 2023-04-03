Mardin'de horoz dövüştürenlere operasyon: 5 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynatan iş yerine operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken iş yerinde bulunan 38 kişiye para cezası kesildi. Bahis için dövüştüren 11 horoz ise polis tarafından muhafaza altına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince umuma açık iş yerlerinde denetimler yapıldı. Ruhsatsız bir iş yerine giren polis ekipleri horoz dövüşü için hazırlanmış pist olduğu ve içeride horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynandığını tespit etti. İş yerinde bulunan 38 kişiye Kabahatler Kanununun 34. maddesi çerçevesinde toplamda 154 bin 90 TL idari para cezası işlemi yapılırken iş yeri sahibi ve horoz sahipleri gözaltına alındı. İş yerinde horoz dövüşü için kullanılan 11 dövüş horozu ve tartımı için kullanılan terazi muhafaza altına alınarak el konuldu.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 5 kişi için "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama- Hayvan Haklarını Koruma Kanununa muhalefetten" işlem yapılmak üzere adli birimlere sevk edildikleri belirtildi.