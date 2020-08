Mardin'de hububatçılar korona virüs yüzünden müzayede salonlarını kapattı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Hububat Ticaret Merkezinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak alış verişler yapılıyor. Tedbirler kapsamında 500 kişilik müzayede salonunu kapatan hububatçılar dükkanlarının önünde kurdukları masalarda ürünlere bakıp fiyatlandırıyor.

213 dönüm arazi üzerine kurulan 542 iş yeri ve 52 sosyal donatının bulunduğu Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Ortadoğu'nun en büyük ticaret ve hububat merkezi olarak biliniyor. Merkezin yerleşkesinde bulunan 500 kişilik müzayede salonunun kapıları bu sezon koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Zahireciler kendi dükkanları önünde kurdukları masalarda ürünlere bakıp alış verişlerini yapıyor.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı. Öter, “Bu sene koronavirüs salgını yüzünden salonumuzda alış veriş yapamadık. Yazıhanelerin önünde her esnaf masalarını açtı. Hem mesafesini korudular hem de maskesini taktılar. Gördüğünüz gibi salonumuz bu sene boş kaldı. Sağlık her şeyden önemlidir. Biz tedbirlerden hiçbir şekilde feragat etmedik. Ticaret gider gelir ama sağlık giderse bir daha gelmez. Sağlığı önemsediğimiz için İii tane salonumuz var; yazlık ve kışlık. Hiçbirini bu sene açmadık. Yetkililerin genelgeler çerçevesinde yaptığı uyarıları dikkate aldık” dedi.