Mardin'de hurda yüklü araç devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hurda yükü kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 ZV 551 plakalı hurda yüklü kamyonet, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç fabrikanın giriş kapısına çarparak yan devrilerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Bedri Ç. ve Ahmet A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bedri Ç.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.