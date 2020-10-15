Mardin'de ibadethaneler temizleniyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barından Mardin'de aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camii, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliğine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mobil temizlik ekibi, daha önceden belirlediği ibadethanelere gelerek, süpürge makinesi ile tüm mekanı temizledikten sonra vatandaşların en çok kullandığı kapı, pencere, ayakkabılık, avlu gibi mekanları temizliyor. Yeni tip korona virüs kurallarına uygun olarak temizlenen ibadethanelere daha sonra gül suyu sıkarak güzel kokması sağlanıyor.

Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serkan Aytaç, yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun şekilde ibadethane temizliğine ağırlık verdiklerini söyledi. Aytaç, "Kentimiz birlikte yaşama kültürü ile Türkiye'de örnek alınan bir kent. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, hijyenik ve huzur içinde yapmaları için cami, kilise ve manastır gibi ibadethaneler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından günlük rutin bir şekilde temizleniyor. Bu doğrultuda şuana kadar 475 ibadethane temizliği yaptık. Yeni tip korona virüs tedbirlerinin yaşandığı dönemde bu hizmetimize daha da hız verdik" dedi.