Mardin'de ihtiyaç duyulan noktalara kabinli duraklar yerleştirildi

Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının iş birliği ile Mardin genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, sıcak ve soğuk hava şartlarına karşı korunmasını sağlamak, toplu ulaşım araçlarının yolcu indirme ve bindirme noktalarının trafik güvenliği açısından belli olması ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Yeşilli, ilçelerinde 85 noktada kabinli otobüs durak montajı tamamlandı.

Çalışma yapılırken öncelik okullar bölgesi olmak üzere, toplu taşıma güzergahların geçtiği mahallelerdeki yolcu yoğunluğunu baz alınarak konulan kabinli otobüs durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.